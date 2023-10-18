شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالسياحة: نؤيد جميع قرارات الرئيس تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق إنها تابعت بكل حزن وأسى وغضب الجرائم الوحشية ومجازر الإبادة الجماعية التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الصامد، والتي تعد ضمن سلسلة الممارسات القمعية منذ 75 عاما مضت علي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مبالين للاتفاقيات والقرارات والمعاهدات الأممية والإقليمية والدولية .

واستنكرت النقابة العامة للسياحة والفنادق باسم ملايين العاملين ما يقوم به الاحتلال الصهيوني لإسرائيل من جرائم وحشية بقصفهم مستشفي الأهلي المعمداني التي تضم المئات من المرضي والمصابين والأطفال والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 800 شهيد ومئات المصابين، مشيرة إلى أن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وهي تعرب عن سخطها وغضبها البالغ إزاء الممارسات الوحشية ومجازر الإبادة الجماعية التي تمارسها العدو الإسرائيلي وجرائم التهجير للشعب العربي الفلسطيني، فإنها تطالب المنظمات الأممية والإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه المجازر الوحشية.

وناشدت الضمير العالمي بأن يتحمل مسئولياته والتزاماته الإنسانية تجاه تلك الجرائم الوحشية، وأكدت النقابة العامة للسياحة والفنادق علي التمسك بجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم ترك أي شبر من أراضيهم و احترام القرارات التي أعلنتها القيادة السياسية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مقدرات الوطن وأمن واستقرار من إي عدوان على الأراضي المصرية وتؤيد جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.