شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد تفوض الرئيس لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكرى، بيانا اليوم، أكدت فيه الموافقة على كل القرارات التى يتخذها الرئيس السيسى وتفويضه لاتخاذ كل ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن وسلامة مصر.

وقال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة، إن تصريحات الرئيس السيسى جاءت واضحة وصريحة وكاشفة لموقف مصر من القضية الفلسطينية، كما أشادت النقابة بقرار الرئيس من رفض مؤتمر الأردن كرد على انتهاكات قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني وضرب مستشفى المعمدانى بغزة، فضلا عن أنها رئاسل تحذيرية بشأن الحدود المصرية التي تُعد خطا أحمر، كذلك تحذيرات الرئيس بشأن الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني وضرب المستشفيات وقتل الأطفال.

كما أشاد بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من العمليات العسكرية المستمرة التي تسهدف تهجير الفلسطينين إلى مصر، وأن ذلك سيحول سيناء إلى قاعدة عسكرية ضد إسرائيل، وأن حديث الرئيس كان مؤشرا على اندلاع حرب بسبب المساس بالأراضى الفلسطينية.