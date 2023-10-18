شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يفوضون الرئيس فى الحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية تزامنا مع عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال فى تصريحات صحفية إن 5 ملايين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية يثمنون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور المستشار الألماني أولف شولتس، بشان خروج الملايين لدعم القيادة السياسية فى موقفها الرافض وبقوة لتهجير أهالى قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل المسئولية كاملة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلى للوقف الفورى لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والقصف المتعمد للمستشفى المعمدانى بغزة والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء مطالبا بمعاقبة من شارك بتلك الجريمة البشعة التى ترتكب ضد الإنسانية.

وأدان " المهيرى" باشد العبارات منظمات حقوق الإنسان التى لم تحرك ساكنا ضد الجرائم الصهيونية البشعة التى تنتهك بحق الفلسطنيين العزل.