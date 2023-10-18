شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات: نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير مواطنى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، برئاسة كيمائي عماد حمدي على الدعم الكامل للموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، بعدم تصفيتها، ورفض مخطط وصفقة القرن والتهجير التي تحاول دول كبرى فرضها على مصر، وتأكيد الرئيس السيسي على أن ارض سيناء مصرية ، تلك الارض التي ارتوت بدماء الشهداء من ابناء مصر وأن مصر حريصة على عدم تصفية القضية الفلسطينية و تهجير أهلها ..وان القدس عاصمة فلسطين وعاصمة العرب اجمع كما نفوض الرئيس ونحن من وراءه في اتخاذ كافه القرارات والتدابير لحمايه الامن القومي المصري وهدم اى مخططات تنال من سيادة الاراضي المصرية وتصفيه القضية الفلسطينية.

وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة، على إدانته الكبيرة للمجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيداً ومئات الجرحى، وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من العدوان منذ عام 2006، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الجديد حتى الأن نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية، ويعتبر مجلس إدارة النقابة العامة أن ما يمارسه الاحتلال انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات التصفيه الجماعيه ضد أهالينا بقطاع غزة.

وطالبت النقابة، جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محیط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ..و يدعو أحرار العالم وبشكل دائم ومستمر التعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال حتى يتوقف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد الشعب الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة.