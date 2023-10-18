الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد محمد رفعت إلى رتبة مقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 2124 لسنة 2023، بترقية اسم الشهيد محمد رفعت عبد العزيز.

ونص القرار على أنه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، يرقى اسم الشهيد الرائد محمد رفعت عبد العزيز السيد لبدة، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية سابقا، استثنائيا إلى رتبة المقدم اعتبارا من 2 أكتوبر 2023.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (947) بتاريخ 9 أكتوبر 2023؛ وعلى القرار الوزاري رقم 2081 لسنة 2023 باحتساب وفاة الرائد محمد رفعت عبد العزيز السيد لبدة ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة.