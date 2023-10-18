رفض الشق المستعجل ل 6 طعون على انتخابات الزمالك وإحالتهم لهيئة المفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الشق المستعجل في 6 طعون على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بشأن المرشحين لانتخابات نادي الزمالك، وإحالة الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا أمس 5 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمطالبة باستبعاد عدد من المرشحين لانتخابات الزمالك، وإدارج إسم حسام المندوه بكشوف المرشحين.

كنا أقام عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك الطعن السادس، اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك بإدارج كافة الأعضاء بالجمعية العمومية المنعقدة في 20 أكتوبر، والذين توجد عليهم أقساط من الضريبة المضافة وتسليمهم الكارنيه وإلغاء قرار منعهم من دخول النادي.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت الأحد الماضي برفض الدعوى المقامة من سيف الإسلام محمد المحامي، والتى طالب فيها بإلزام اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك بإدارج كافة الأعضاء بالجمعية العمومية المنعقده في 20 أكتوبر، والذين توجد عليهم أقساط من الضريبة المضافة وتسليمهم الكارنيه والغاء قرار منعهم من دخول النادي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.