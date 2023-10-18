قرار جديد من المحكمة بشأن 5 متهمين بجماعة حازمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، بتأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام الي جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية التي تحمل رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج لجلسة 25 من أكتوبر القادم للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.