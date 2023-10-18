إحالة طعن حسام المندوه على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بقبول دعوى استبعاده المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وطالب المندوه، في الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات نادي الزمالك المعلن إقامتها في 20 أكتوبر الجاري، وكذلك استمرار ترشحه