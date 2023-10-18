برلماني: منح السيسي تفويضًا بكل الصلاحيات للتعامل مع الأزمة الفلسطينية في جلسة الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان سيمنحون الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الطارئة غدًا الخميس، تفويضًا شعبيًّا بكل الصلاحيات للتعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد لاشين، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري وأعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة في القيادة السياسية الحكيمة، والتي أعلنت صراحةً انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدت أنه لن يسمح بتهجير الفلسطينيين.

وأكد النائب أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشًا وطنيًّا قويًّا قادرًا على الحفاظ على الأمن القومي المصري؛ وأن الشعب المصري عدده 105 ملايين مواطن يصطفون جميعًا خلفَ القيادة السياسية والجيش المصري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددًا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

وانتقد لاشين الانحياز الكامل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن على بايدن مراجعة سياساته المتغطرسة، خصوصًا أن ما تفعله إسرائيل يتنافى مع حقوق الإنسان، وتنتهك كل القوانين الدولية.

وأشار النائب إلى أن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية؛ حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن؛ والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.

وأشاد د.ممدوح محمود، برفض قادة مصر والأردن وفلسطين، عقد قمة رباعية اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي بايدن؛ مؤكدًا أنه بمثابة إدانة للموقف الأمريكي الداعم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ معربًا عن أمله في أن تسهم قمة السلام التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل؛ في وقف نزيف الدم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.