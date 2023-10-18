محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا سريان مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لليوم الرابع على التوالي لتفقد السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق بولاق الدكرور والدقي في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إن القرارات تأتي في إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيراً إلى أن نجاح أجهزة الدولة فى تخفيض الأسعار دليل على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي.

وعقد محافظ الجيزة، عددًا من اللقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، إطمأن خلالها على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لإحتياجاتهم، مؤكداً لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة فى سبيل تيسير معيشتهم وتوفير مختلف السلع خاصة الإسراتيجية منها بأسعار فى متناول الجميع.

شملت جوله المحافظ، تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور وماركت خير زمان والهواري هايبر بشارع السودان بحى الدقى والعجوزة.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بإستمرار الرقابة وتكثيف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الإحتكارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً، مشدداً على مسئولى المحال والسلاسل بالإلتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد إحتياجات المواطنين وتلافي الإزدحام.

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة ورئيس هيئة النظافة و رئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.