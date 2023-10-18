شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك يا أقصى.. تزايد أعداد طلاب جامعة القاهرة فى الوقفة التضامنية مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مسيرة طلاب جامعة القاهرة التى تم تنظيمها تنديدًا بالعدوان الاسرائيلى على المدنيين فى عزة تزايد كبير فى إعداد المشاركين من طلاب الجامعة اذ يواصل الطلاب التوافد والانضمام على المشاركة فى المسيرة داخل الحرم الجامعى.

وردد المشاركون فى المسيرة " لبيك يا أقصى يافلسطين يا فلسطين احنا وراكى ليوم الدين ، وبالروح يالدم نفديك يا أقصى ويسقط يسقط الاحتلال، واحد اتنين الجيش العربى فين".

وكان احتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام جامعة القاهرة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات الكيان الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة والقصف الاسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وكان نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تنديدا بقصف الكيان الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى بقطاع غزة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

وأدى عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الاسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

وكان قد نظم طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

وشارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.



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