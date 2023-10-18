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هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى.. الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز: فلسطين قضية القضايا ونرفض التصفية والتهجير.. ندين كل الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين.. وملايين المصريين مستعدون للتظاهر.


واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ هولوكوست غزة.. ذبح الإنسانية فى مستشفى المعمدانى

ـ الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز: فلسطين قضية القضايا ونرفض التصفية والتهجير.. ندين كل الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين.. وملايين المصريين مستعدون للتظاهر


ـ استمرار الاعتداءات له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.. تضامن وتفويض.. مظاهرات بالمحافظات والجامعات دعما لغزة والقيادة السياسية.. الملايين ينددون بالعدوان الإسرائيلى ويدعمون الرئيس فى اتخاذ كل الإجراءات لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية
ـ أحزاب مصر تدعم الرئيس السيسى وتدعو لوقف كل أشكال التطبيع العربى مع إسرائيل

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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