شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تتيح الرسائل والمكالمات إلى غزة مجاناً لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فودافون مصر، إنه حرصا على مساندة ودعم العملاء فى الاطمئنان على سلامة ذويهم فى ظل الأحداث الراهنة فى قطاع غزة، سيتم اتاحة المكالمات والرسائل الدولية إلى غزة مجانا لمدة 7 أيام بدءا من يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 الساعة 12 ظهرا..

وأضافت فودافون فى بيان لها، أنه سيتم تسهيل التبرع عن طريق خدمة فودافون كاش للإغاثة الإنسانية فى غزة.