شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 64 شهيدا وأكثر من 1300 جريح فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 64 شهيدا وأكثر من ١٣٠٠ جريح في الضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التي وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.