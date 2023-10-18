شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد المحاور الرئيسية بالقاهرة بعد لقاء المستشار الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها، لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات؛ تفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى.