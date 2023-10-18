شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: السفارة الأمريكية في لبنان أصدرت تحذيرا لمواطنيها بمنع الاقتراب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم أمس وتوجهوا للسفارة الأمريكية في عوكر، لكن تمكنت القوات الأمنية اللبنانية من فض المظاهرة.
وتابع أن اليوم دعا حزب الله للتظاهر أمام السفارة، وتجمع المتظاهرون وهاجموا السفارة لكن ردتهم قوات الأمن ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت هي الأكثر تحصينا بين السفارات الأمريكية حول العالم.
وأوضح أن السفارة الأمريكية طالبت مواطنيها بعدم الاقتراب منها، ودعت كل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في لبنان لتحنب كل أماكن المظاهرات ومغادرة لبنان وعدم السفر إليه.
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