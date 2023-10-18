شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تصريحات الرئيس السيسى منذ بداية أزمة غزة تحظى بتأييد جميع المصريين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة تحظى بتأييد واسع من جميع المصريين.
ولفت إلى أن مواقف نقابة الصحفيين واضحة بشأن دعم القضية الفلسطينية، منوها أن الجميع يؤكد على تأييده لموقف الدولة المصرية ضد تصفية القضية الفلسطينية مع حماية المدنيين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وحول تراجع اهتمام الشباب بالقضية الفلسطينية السنوات الأخيرة، قال: "الشعب المصري مرتبط بشكل عاطفي وإنساني وحقيقي بالقضية الفلسطينية"، منوها أنه قد تكون الأزمات الدولية أدت إلى تراجع الاهتمام بالقضية بعض الشيء، ولكن ارتباط المجتمع المصري بالقضية الفلسطينية لم ينته أبدا، وتراجع احيانا فقط.
وشدد القصاص، على أن الشعب المصري يدعم حق الشعب الفلسطيني الكامل في أرضه.
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