شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تنظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الاسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة من أمام مقر حملة المرشح بالقاهرة.

جاءت وقفة أعضاء حملة المرشح عبد الفتاح السيسى دعما لموقف القيادة السياسية في رفض مخططات تهجير الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء، وردد المشاركون فى الوقفة هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية:"هنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا سرائيل"، كما حملوا لافتات تعرب عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والموقف المصرى تجاهها.

كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أعلنت فى وقت سابق من اليوم إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسى، حداداً على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، وتضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلى الوحشى والمتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.