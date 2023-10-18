شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: القيادة المصرية ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتعتبره تهديدا لأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر قيادى فى حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن القيادة المصرية ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتعتبره تهديداً للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مجزرة الأمس في المستشفى المعمداني جاءت للضغط لتنفيذ مخطط التهجير لكنها جاءت بنتائج عكسية، موضحا بحسب بيان للحركة أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسيحمي قضيته وثوابته الوطنية وأفشل مخطط التهجير.

وأضاف المصدر: "يتمسك أبناء الشعب الفلسطيني بأرضهم ويرفضون أى مخططات لتهجير أهالى قطاع غزة إلى خارج الأراضى المحتلة سواء بدفع الفلسطينيين بغزة باتجاه مصر أو سكان الضفة باتجاه الأردن، مجددين رفضهم الكامل لهذه الخطوة التى يمكن أن تدفع نحو تصفية القضية بشكل كامل".

وأكد الدكتور عزام شعث الباحث المتخصص فى الشؤون الفلسطينية، وجود مظاهر ومؤشرات لاجتياح برى لغزة بدأتها إسرائيل فعليًا وميدانيًا، بانتهاج سياسة الأرض المحروقة والقصف المكثف والمتواصل على امتداد مدن وقرى غزة من جنوبها إلى شمالها، وبحشد غير مسبوق لقوات الاحتياط، وبمطالبة سكان شمال غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع، وبرأيى أنها الخطوة الأولى من المرحلة الثانية للعدوان الحربى الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأشار "ِشعث" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن نوايا ومخططات إسرائيل لا تتوقف عند حدود التهجير القسرى الداخلى، بل تتعداها إلى التهجير الخارجى، فتتجه النوايا إلى تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية، لتسهيل عملية التدمير فى أنحاء القطاع بسهولة ويسر، غير هذا المخطط من الصعوبة تحقيقه، فإلى جانب الرفض المصرى على المستويين الرسمى والشعبى لتهجير سكان القطاع نحو سيناء، فإن سكان القطاع أنفسهم يرفضون اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم إلى خارجها.

وأوضح أن حوادث التهجير الأولى فى عام 1948 ومآسيها لا تزال فى ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بديلًا عن العودة إلى أرضهم التى هجروا منها، ويتطلعون إلى دور استثنائى لمصر لتثبيتهم فوق أرضهم، كما هى أدوارها التاريخية فى دعم الشعب الفلسطينى والدفاع عن قضيته العادلة.

فيما أكد الكاتب الفلسطينى طلال الشريف أن محاولات فرض اللجوء بالقوة إلى مصر أو الأردن هو تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن نقل السكان داخل حدود فلسطين التاريخية يحتاج قراءة معمقة من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى أصحاب القرار فى قضية مصيرية كهذه وعلينا التفكير فيها.