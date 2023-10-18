شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية المصرية عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى بحق المدنيين فى غزة. ونشرت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية صورة للعلم المصرى إلى جوار العلم الفلسطينى، وذلك فى تأكيدا للدعم السياسى والدبلوماسى والشعبى المصرى مع الفلسطينيين لا سيما فى قطاع غزة.

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