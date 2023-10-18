شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية أمام معبر رفح تنديدا بجرائم الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الوفد المصرى المتواجد أمام معبر رفح استعدادا لنقل المساعدات الإنسانية لأهالى غزة والتي تمنع قوات الاحتلال دخولها لإنقاذ آلاف المواطنين الفلسطينيين، وقفة دعا خلالها أهالى غزة بالصمود تجاه هذا العدوان الغاشم والذي يستهدف المدنيين والأطفال والمستشفيات التي من المفترض أن تكون مؤمنة وفق المعاهدات والقوانين الدولية والأممية.

وكان القصف الإسرائيلى للمستشفى المعمدانى فى غزة قد تسبب فى غضب جديد بجميع أنحاء الشرق الأوسط مع وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء فى مهمة يائسة لمحاولة تهدئة المشاعر.