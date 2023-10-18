شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يشارك فى وقفة الصحفيين ضد جرائم الجيش الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين فى الوقفة الاحتجاجية للنقابة الصحفيين ، والتى نظمتها نقابة الصحفيين على سلم النقابة احتجاجا على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد سكان غزة.

أدان دكتور خالد سليم جرائم العدوان الصهيونى على غزة وآخرها قصف مستشفى المعمدان وقتل مئات المدنيين ومنهم اطفال ونساء ، كما ندد سليم ببشاعة جرائم الكيان الصهيونى.

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا، فى بيان لها دعمها الكامل والمطلق لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، وووقف ما تشهده غزة من جريمة إبادة جماعية، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وشددت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألماني، كانت قوية وحاسمة للتأكيد على أن مصر لن تُستدرج للدخول في أزمات للنيل من سيادتها، مشيرا إلى أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية.

وأكد سليم، على أن كافة الأطباء البيطريين يساندون ويؤيدون رسائل الرئيس ويرفضون تهجير الفلسطينين التي ينادى بها العدو الصهيونى، وضياع حقوق الشعب الفلسطينى فى استعادة أرضه إلى الأبد، مشيرا إلى استعدادهم لتلبية دعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تفريط فيه، مفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث للكيان الصهيونى في التعدى على جزء أصيل من الدولة المصرية.

كان مجلس نقابة الصحفيين دعا لوقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، للمطالبة بوقف تلك الجرائم وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لاهالى غزة، ودعم الشعب الفلسطيني فى قضيته وقضية العرب.

كما دعا مجلس نقابة الصحفيين نقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم ويطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.