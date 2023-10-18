شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": نؤيد ونساند موقف الرئيس السيسي الشجاع تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها على تأييدها للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن محاولة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم و إجهاض القضية.

وأشادت الهيئة الوطنية للإعلام بالجهود العظيمة للرئيس فى الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني ، والمساعي الحثيثة لوقف تلك الحرب التى تؤدي إلى مخاطر كبيرة تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، السلام الذي طالما حافظت مصر على التزاماتها به

كما أكدت الهيئة الوطنية للإعلام على مواصلة دورها وواجبها الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة انحياز الإعلام الغربي ودحض الأكاذيب وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب فى حق الشعب الفلسطينى، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.