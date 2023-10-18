شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسى "النقض" و"القضاء الأعلى" بمناسبة العام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المستشار/ حسني عبداللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء محكمة النقض.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار/ عادل عزب، بمناسبة العام القضائي الجديد في إطار التعاون المُثمر والبناء من الجهتين.

ومن جانبه حرص المستشار/ عادل فهيم محمد عزب على التأكيد على أهمية ومتانة العلاقات بين مجلس الدولة ومحكمة النقض، كما شدد على أهمية التعاون بين المجلس وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة.