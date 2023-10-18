شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأمناء والآباء" يفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بيانا أعلن فيه، تفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ أى قرارات لحماية الأمن القومى المصرى، ورفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعبر عن جميع فئات الشعب وكل طوائفه السياسية والمدنية، برفض المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى حق الفلسطينيين، وخاصة قصف مستشفى المعمدانى بغزة الذى راح ضحيتها مئات الأبرياء.

وأكد عبد الرؤوف علام أن جميع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى رفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والذى يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح "علام"، أننا كمصريين نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد المساعى الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء، والتى تعد تعديا مباشرا على الدولة المصرية وسلامة أراضينا.

وأكد عبد الرؤوف علام، أن جميع ممثلى مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى كل محافظات مصر، على استعداد لتلبية نداء الرئيس والنزول بالملايين للتعبير عن الرفض المصرى لمجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين، وحماية الأمن القومى المصرى.