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من مصر طلع القرار لازم نكسر الحصار.. طلاب جامعة القاهرة ينددون بجرائم إسرائيل.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة منذ قليل، مسيرة جابت الحرم الجامعي للتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة.

 

حرص عدد من المشاركون فى الوقفة التضامنية المنظمة الآن أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة، على التنديد بممارسات اسرائيل ضد المدنيين فى غزة، وارتداء شال فلسطين ورفع العلم الفلسطينى.

 

وردد عدد من طلاب جامعة القاهرة المشاركين فى المسيرة التضامنية هتافات مناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة، منها "يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكى ليوم الدين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، يسقط يسقط الاحتلال، من مصر طلع القرار لازم نكسر الحصار".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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