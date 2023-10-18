شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: مؤتمر جماهيرى بالتنسيق مع النقابات المهنية لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تسعى لعقد مؤتمر جماهيري لدعم القضية الفلسطينية والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع النقابات المهنية، كما أكد أنه سيتم التعاون مع جميع النقابات المصرية لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

وأوضح نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، على هامش الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التى خرجت في مصر اليوم ومختلف الدول العربية تكشف أنه مازالت القضية الفلسطينية تحتل الصدارة، وهو خير دليل على إيماننا بهذه القضية هو ما نراه الآن أمام النقابة من تنديد بالانتهاكات الغاشمة التى يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد اشقائنا في غزة.

وذكر نقيب الصحفيين، خلال تصريحات اليوم: "نعيش الآن مشاعر متضاربة بين إجلال لدور المقاومة وازدواجية المعايير في العالم الغربى"، لافتا: "نتمسك بموقفنا وثوابتنا بأننا سنكون دائما مع كل مناهض للاحتلال في أي وطن وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى فنحن شعب واحد".

وندد نقيب الصحفيين بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بغزة، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني بغزة، مستنكرا بموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى مازال يحمل الضحية المسؤولية، لافتا: "نحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب ومشهد كاشف لغياب ضمير العالم.

وأدان " البلشي"، بالانتهاكات الغاشمة ضد الصحفيين خلال تغطية القصف الغاشم على غزة، مؤكدا أن هناك 15شهيد من الصحفيين كما تم الاعتداء على 50 مؤسسة صحفية بجانب الاعتداءات على المنظمات العاملة في حقوق الإنسان ".