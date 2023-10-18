شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سياسى وشعبى لتفويض الرئيس السيسى لحفظ الأمن القومى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوى السياسية والحزبية دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضة في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

أعلنت تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق

مجلس الشيوخ

أعلن عن إدانته للحرب ودعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني

حزب المصريين الأحرار

أعلن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة داخلياً وخارجياً لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا

حزب الاتحاد

القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهجير الفلسطينيين

الهيئة الوطنية للصحافة

ثمنت إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا فى فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التى ترتكب بحقهم

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

استنكر الهجوم البربرى واللا إنساني على مستشفى المعمدانى بغزة، وأعلن تأييده لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد تأييده للموقف الحازم والصلب للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مؤامرة تهجير الفلسطينيين التى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلى ويلقى مساندة من بعض الدول الغربية.

نادي قضاة مصر

ثمن موقف القيادة السياسية المصرية إزاء تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيدا بموقف مصر القوي بدعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها