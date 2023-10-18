شكرا لقرائتكم خبر عن لا لتهجير الفلسطينيين.. الأحزاب والمؤسسات تؤيد موقف الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوى السياسية والحزبية دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضة فى أى قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومى، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى فى تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة.

مؤسسة الخليج 365

تؤكد دعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التى يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى وتأييدها الكامل لأى قرارات يتم اتخاذها تحفظ القضية الفلسطينية من التفتيت على أساس مبدأ حل الدولتين.

حزب الشعب الجمهورى

أعلن عن دعمه الكامل للموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية والذى يعبر عن ضمير الأمة العربية

حزب الحرية المصرى

أعلن دعمه وتأييده الكامل لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية؛ والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

حزب الجيل

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسق مع مواقفه من قبل، فقد رفض صفقة القرن في مواجهة الرئيس الأمريكى ترامب، مؤكدا أن موقف مصر حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية أجهضت المخططات الصهيوغربية.

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

أعلن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، الذى هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

حملة مواطن لدعم مصر

أعلنت تأييدها للموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض ما يتم التخطيط له بتهجير أهل غزة إلى سيناء.