شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: حديث الرئيس السيسى أثلج صدرى والأرض والعرض متساويان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يحيى الفخراني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني، أثلج صدره، خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري وحدودنا وحقوقنا.

وتابع الفنان يحيي الفخراني، في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ: "ما أثلج صدرى هو أننى حسيت بقرار الرئيس بحماية حدودنا وحقوقنا، واسترجعت بعض الألسنة التى كانت تعترض على تسليح الجيش المصري زيادة وزيادة، رأيى ربنا ما يجيب حرب لكن دائما نبقى أزيد من غيرنا".

واستطرد: "العرض والأرض متساويين لا يمكن التفريط فيهم، المصري كان يحمى أرضه ولو باعها الناس تهزقه، ونعرف مثل عواد باع أرضه، الناس هزقوا الراجل اللى باع أرضه، فما بالك بسيناء، نوجه الشكر إلى الرئيس السيسي الذي رفض التفريط في أى شبر من سيناء وأنها خط أحمر".

واختتم كلمته، قائلا: "نشكر الرئيس على حكمته وقوته وبعد نظره.. طول ما فى حوالينا أعداء وطامعين لازم نبقى أقوى منهم، لازم اللى حوالينا دائما يكونوا حاسين إننا أقوى منهم".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية.

تأتي دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.