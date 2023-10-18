شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لدعم شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أمام مقر الحملة وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ودعما لموقف القيادة السياسية في رفض مخططات تهجير الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات أعربوا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، كما حملوا لافتات تعرب عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والموقف المصري تجاهها، وأكدوا في الوقت نفسه تفويضهم للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الامن القومي المصرى.

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي أعلنت في وقت سابق من اليوم إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسى، حداداً على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، وتضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلى الوحشى والمتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.