مجلس الشيوخ يدين الاعتداء الإسرائيلى على غزة.. ويعتبره إبادة جماعية

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مجلس الشيوخ يتابع بكل أسى وألم الاعتداء الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الغاشم غير المبرر الذى يخالف كل المواثيق ويدين الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى تشنها القوات على شعب غزة الأعزل والذى لم ترحم الجرحى فى مستشفى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها المجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للنظر فى تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطنية.

ياتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة أعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: "جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها".

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس. الرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.