شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء التحالف الوطنى من أمام معبر رفح: أوقفوا العقاب الجماعى لأهالى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة. وفي سياق متصل، أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

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