شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: لن نعرقل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل "لن تعرقل دخول إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هناك".

وطالبت سلطات الاحتلال الاسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وشدد البيان على أن الحكومة الإسرائيلية "تعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب".

وقال مكتب نتنياهو إن هذه القرارات التي صدرت عن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير "مساعدات إنسانية أساسية" لقطاع غزة المحاصر.

وذكر البيان أن ذلك يأتي على ضوء "الدعم الأمريكي الجارف والحيوي للمجهود الحربي" الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة المحاصر. وتزامن البيان مع الخطاب الذي ختم به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارته التضامنية إلى تل أبيب.

وبعد مغادرة بايدن تل أبيب، قال نتنياهو في بيان صدر عنه أن أبرز الأمور التي نجحت إسرائيل في تحقيقها من خلال زيارة بايدن هو الحصول على "مساعدات أمنية هائلة، مساعدة على نطاق غير مسبوق، بما في ذلك مساعدة تضمن تعزيز قدرتنا الحربية".

وعن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، قال نتنياهو "طالبت بعودة الرهائن، ونحن نعمل معا على إعادتهم بأي طريقة ممكنة"، وأضاف "ثانيًا، إلى حين إعادتهم، نطالب بزيارة الصليب الأحمر للرهائن. ثالثا، لن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى غزة بما في ذلك الغذاء والدواء".

وقال بايدن إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن".