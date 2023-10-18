شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للثقافة يدين الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى ويدعم حقه فى الدفاع عن أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الأعلى للثقافة، فى بيان رسمى له بشان أحداث غزة،" إنطلاقًا من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين؛ يسجل المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه؛ مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه، ورفض أية محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسرى؛ كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية وآخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني بالأمس.

واوضح البيان ، يشيد المجلس الأعلى للثقافة؛ ممثلا عن جموع المثقفين المصريين٬ بموقف القيادة السياسية المُشرف والداعم للحقوق الفلسطينية، والُمندد بازدواجية المعايير، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.

واشار البيان الي المجلس يثمن مواقف المثقفين والكتاب العالميين٬ المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني٬ لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.