شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن دعمه وتأييده لقرارات الرئيس السيسى فى الحفاظ على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الأربعاء، دعمه وتأييده للموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية.

وأشاد الحزب بتصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة التى تعبر عن الموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية، وأبرزها الرفض التام لأى مساعى لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة الوقف الفورى للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر فى قطاع غزة واستهداف الفلسطينين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة، وسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره واعضائه فى شتى أنحاء الجمهورية لمشاعر المصريين التلقائية فى مساندة الأشقاء الفلسطينين وتأييد الرئيس تاييدا مطلقا فيما أكد عليه من أن الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية هى بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأى حال من الأحوال.