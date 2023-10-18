شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسي: "مصر كلها معك ولن يخذلك الله أبدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس الشيوخ فى نهاية جلسته الطارئة اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى كل ما يراه لازما للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس فى نهاية الجلسة: " نقول له سر على بركة الله ومصر كلها معك، ولن يخذلك الله أبدا"، مضيفا: "حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة واستجابتكم الفورية لعقد الجلسة الطارئة عبرتم فيها بمنتهى الصدق والأمانة بحس وطنى مرهف ليس بغريب عنكم، حيث أن طلبات الأعضاء للحديث جاوزت 120 طلبا، واقترح تفويض الرئيس فى اتخاذ كل ما يراه لدعم الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن المصرى".

وكان مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة اليوم من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة على مدى 4 ساعات لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطنية.