شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق لحظة قصف إسرائيل برج سكنى قرب مستشفى القدس فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الأربعاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لبرج سكنى قرب مستشفى القدس فى قطاع غزة، ونشر صحفيون فلسطينيون فيديو يوثق الجريمة الإسرائيلية ضد المدنيين.

ويأتى نشر هذا الفيديو ليؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منازل المدنيين والمناطق المحيطة بأى مستشفى، وذلك كى يحدث القصف تضررا بالمنشآت الطبية والمستشفيات التى تعالج المواطنين الفلسطينيين داخل غزة.

فبحسب مصادر طبية فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى طلب إخلاء عدة مستشفيات فى مدينة غزة وشمال القطاع، يوم السبت الماضى، كما تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة.

كما قال مصدر مسؤول فى مستشفى "القدس" فى مدينة غزة، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، فى وقت سابق قبل القصف الإجرامى، أن الجيش الإسرائيلى أنذرهم بإخلاء المستشفى فورا.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومى فى شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلى بضرورة إخلاء كامل المستشفى بما فى ذلك المصابين والمرضى.

الدعوات لإخلاء المستشفيات فى قطاع غزة، تزامنت مع أخرى لتهجير سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب، فى ظل مؤامرة تهدف فى الأساس إلى إخلاء غزة من سكانها، وهو ما يحمل أهدافا أبعد تتجسد بوضوح فى تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، على اعتبار أن المواطن هو المدافع الرئيسى عن وطنه.

وهنا تبدو أهمية القصف الإجرامى على قطاع غزة، من وجهة النظر الإسرائيلية، حيث تمثل النتائج الكارثية المترتبة عليه سببا وجيها لدفع ألاف السكان للخروج من القطاع والاتجاه جنوبا، تمهيدا لنقلهم لدول أخرى، وهو ما يمثل الهدف الرئيسى للعملية برمتها، فى إطار محاولات تقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وحرمان الشعب الفلسطينى من حقه فى تأسيس دولته المستقلة.