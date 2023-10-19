شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مؤتمر الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية يفتتحوا اليوم الثاني بالصلاة من أجل فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات اليوم للقاء الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية، يومهم الثانى على التوالى بالصلاة الصباحية، حيث خصصوا وقتاً للصلاة من أجل الضحايا الذين استشهدوا فى فلسطين، إذ أكدوا خالص تعازيهم تجاه الأرواح التى أزهقت اليوم فى الأراضى الفلسطينية.

وتوالت الجلسات اليوم، إذ ناقش الأعضاء التحديات والعقبات التى تواجه الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية، وكيفية التغلب عليها، وأكد الأعضاء حرصهم على بناء شراكات قوية بين الكنائس و بعضها البعض، مختتمين اليوم بالصلاة لتحقيق رؤية الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية.

وبدأ مؤتمر الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية أمس بافتتاح أولى الجلسات بحضور: الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي مدير مركز الإسلامي المسيحي للتفاهم و الشراكة والشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نيابة عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطيب شيخ الأزهر والأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة و مدينة نصر نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني.

جدير بالذكر أن مؤتمر الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية يضم العديد من دول والتي تتضمن: مصر، أوغندا، المملكة المتحدة، رواندا، الولايات المتحدة الأمريكية، تشيلي، المحيط الهندي، أستراليا، ، جنوب السودان، سنغافورة، البرازيل، زامبيا، مالاوي، بوتسوانا، السودان، نيچيريا، باكستان.