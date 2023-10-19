شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي.. مصر تدين كل عمل عسكرى يستهدف المدنيين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التعازى في ضحايا القصف الوحشى للمستشفى الاهلى المعمدانى، كما اعرقب عن بالغ الاسى والألم. وأكد إدانة مصر لكل الاعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة الصريحة لكافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفوري لوقفها .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز