شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية من الرئيس السيسي: نحتاج ألا يتم تبديد السلام بفكرة غير قابلة للتنفيذ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السيسي إن الفكرة كلها في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء هي عبارة عن إننا بننقل فكرة المقاومة، وفكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفى هذه الحالة سيكون من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومى، وفى إطار رد فعلها تتعامل مع مصر وتقوم بتوجيه ضربات للأراضى المصرية.

وأضاف: مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين كلنا إن هذا الاستثمار في السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ، إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد هناك صحراء النقب في إسرائيل يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهى إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامى في القطاع وتعيدهم مرة أخرى إذا شاءت لكن نقلهم إلى مصر، هذه العملية قد تستغرق سنوات وهى عملية فضفاضة "لسه ما خلصناش الإرهاب، لم ننته من الأمر"، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ونتحمل نحن مسئولية ذلك، ويتلاشى السلام الذى بين أيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية.