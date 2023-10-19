شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لتسهيل دخول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:50 م

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

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