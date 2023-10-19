الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من الشبورة مائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، تكون لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، أنه يوجد شبورة مائية، من الرابعة إلى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى، القاهرة الكبري، وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود، نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

أفكار متعددة.. "عضو الغرفة السياحية: تحديات كبيرة للقطاع خلال الفترة القادمة

"الغرفة السياحية": نستهدف 10 ملايين سائح من التجلي الأعظم

لـ رقمنة القطاع.. "معلومات الوزراء" يطلق منصة سياحة موحدة إلكترونيًا

هل تنتظر الأقصر موسم سياحي شتوي قد يكون الأكبر؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب