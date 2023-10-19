"تجميد الإنسولين".. هيئة الدواء تحذر مرضى السكري وتوجه 7 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من انتشار معلومات خاطئة بشأن كون "تجميد الإنسولين" يحافظ على فعاليته، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، إن يُخزن الإنسولين في الثلاجة يكون عند درجة حرارة (٢-٨) درجة مئوية، مشددة على عدم تعرض الإنسولين للتجميد أو للحرارة أو الضوء المباشر لأنها تؤثر على فاعليته.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين، في عدد من الم

-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.

-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الإنسولين.

-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.

- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر.

-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.