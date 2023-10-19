السجن 3 سنوات لطبيب في اتهامه بالشروع في قتل زوجته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طبيب بشري بالسجن 3 سنوات، في اتهامه بالشروع في قتل زوجته والتعدي على 4 من أهلها، واستعراض القوة والسطوة عليهم بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 13613 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم ا. س" 48 سنة، طبيب بشري، في يوم 20 يونيو سنة 2022، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم "ا. م"، "م. م"، "ن.س"، "م.ر"، "م.ع"، بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه الأسلحة نارية"مسدسين" وذخائرها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه "م.م"- عمدا مع سبق الإصرار- بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح الناري، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحين ناریين غیر مششخنين مسدسين، بدون ترخيص وأحرز ذخائر (12 طلقة) مما يستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها، وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الصادر.