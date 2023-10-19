تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالخرطوش في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في المرج، بطلقات خرطوش لحدوث مشاجرة بينهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة عاطل بها إصابات متفرقة بالجسم، جراء مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

وبإجراء التحريات من قبل رجال مباحث قسم شرطة المرج، تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض، والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بأنه أثناء سير اثنين منهم مُستقلين دراجة نارية بدائرة القسم، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، ما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا.

وتبين من تحريات المباحث أن الأهالي والمجني عليه اعتدوا عليهما بالضرب، وعقب علمهما بمكان وجود المجني عليه استعانا بالمتهم الآخر توجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا عصا خشبية شومة، وقاموا بالاعتداء على المجني عليه بالضرب ثم أطلقوا عيارًا ناريًا محدثين إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.