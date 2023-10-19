15 ألف كتاب تعليمي.. المصنفات تداهم مطبعة غير مرخصة في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مطبعة بداخلها الآلاف من الكُتب التعليمية بدون تصريح بالجيزة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، كائنة بمحافظة الجيزة، بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعثر بداخلها على 15350 كتابا تعليميا لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه المدير المسؤول، وكذا ارتكابه المخالفات المُشار إليها، بالمشاركة مع صاحب المطبعة؛ بقصد تحقيق الربح المادي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.