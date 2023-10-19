شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 19/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 54: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:39
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 3:58
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:28
موعد صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:20
وقت صلاة الظهر 12:28
موعد صلاة العصر 3:44 م
وقت صلاة المغرب 6:12 م
وقت صلاة العشاء 7:27 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:34 ص
موعد صلاة العصر 52: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:33
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