شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسى وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات لـ"غزة" بشكل مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ركز الاتصال على التباحث حول الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.