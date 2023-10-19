شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 30% نسبة اﻻنتهاء من أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر و السعوديه لتبادل 3 الألف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات ، و تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 " ، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع بنسبة تجاوزت ال 30% ، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

قال المصدر أن أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

و يرى المصدر، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية يعتبر من أكبر و أهم المشروعات بالمنطقة بالكامل ، موكدا أن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.